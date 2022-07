Siena, il Leocorno vince la "provaccia" del Palio

Siena, 2 luglio 2022 - La Contrada del Leocorno ha vinto la provaccia del Palio, che si è corsa questa mattina in piazza del Campo, a Siena. Buona la partenza della Torre e della Lupa che ha preso la testa della corsa per poi cederla prima al Drago e poi al Leocorno fino al termine del terzo giro. Non hanno preso parte alla provaccia le contrade di Istrice e Civetta a causa di leggeri infortuni ai cavalli riportati rispettivamente alla prova generale e alla terza prova. La loro presenza questa sera al Palio resta in dubbio.

Cresce l'attesa per questa sera alle 19, quando le dieci Contrade correranno, dopo due anni di stop causa Covid, il Palio della Madonna di Provenzano.

Intanto, la giornata questa mattina si è aperta con la messa del fantino, celebrata dall'arcivescovo Augusto Paolo Lojudice nella cappella del Palazzo Comunale. "L'emozione si contiene a stento, la nostra fede è tornata", ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi.