"SIENA: Mangia e Bevi 46 - Inizia la Festa della Torre con Mostra, Aperitivo e Battesimo Contradaiolo"

Inizia domani la festa titolare della Torre. Tanti gli appuntamenti a partire, venerdì 21 luglio, alle 18.30 dall’inaugurazione della mostra del Museo della Contrada dal titolo "100 anni insieme, la Società Elefante", visitabile dalle 19 alle 20.15 fino al 28 luglio. Alle 20, poi, l’attesa apertura del "Mangia e Bevi" alle ore 20 con aperitivo nella piazzetta Artemio Franchi.

Fra gli appuntamenti venerdì 28 luglio alle ore 17.15 la cerimonia di presentazione al Seggio e alla Contrada dei torraioli che compiono la maggiore età mentre sabato 29 luglio alle 9 l’omaggio ai contradaioli defunti nei cimiteri cittadini mentre il battesimo contradaiolo sarà, sempre sabato, alle ore 17 nella piazzetta Artemio Franchi. Alle 19.15 il ricevimento della Signoria in Piazza. Domenica 30 luglio la Contrada gira e, nel pomeriggio alle 16.20, renderà omaggio alle Sacre Particole nella Basilica di San Francesco. Alle 19 il ritrovo alla Lizza per accompagnare la Comparsa in Salicotto