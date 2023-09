Siena Jazz: I docenti: "C'è disagio" - Solidarietà al personale e agli studenti

Il corpo docente di Siena Jazz University esprime "solidarietà al personale non docente, che ha di recente proclamato lo stato di agitazione, nonché agli studenti che a più riprese hanno manifestato dissenso rispetto alle posizioni assunte dalla Direzione e apprensione riguardo al futuro dell’Accademia". I docenti del triennio, del biennio e dei corsi preaccademici prendono dunque posizione segnalando che "il clima di insofferenza aggiunge ulteriore sconcerto a quello provato da noi dopo un’estate passata nel limbo di una comunicazione pressoché assente da parte dei vertici della nostra istituzione".

E ancora: "A questo sconcerto si aggiungono ulteriore disagio e malessere per l’improvviso allontanamento di due docenti di Canto Jazz del Triennio, dopo che l’intero corpo docente aveva ricevuto conferma di collaborazione per il prossimo anno accademico – si sottolinea – Anche sulla ripartenza dei corsi preaccademici gradiremmo chiarezza. Ci troviamo mestamente a constatare che il conflitto perdurante rischia di non consentirci di affrontare il nuovo anno accademico con serenità e cognizione di causa. Riteniamo pertanto doveroso manifestare pubblicamente preoccupazione".