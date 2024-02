Siena Jazz formerà i docenti. Via libera dal Ministero per i corsi ai professori delle scuole superiori

Si aprono nuove importanti prospettive didattiche ed occupazionali per il nostro territorio: Il ministero dell’Istruzione ha autorizzato con il decreto riale del 7 febbraio to di Siena Jazz a svolgere ’percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti per le scuole secondarie di secondo grado’. Questo significa che l’istituzione senese, oltre a essere Conservatorio di primo e secondo livello e Scuola di strumento per giovanissimi allievi, si può aprire all’insegnamento e alla preparazione per nuovi docenti delle arti musicali a livello nazionale, con l’attivazione di ben otto percorsi per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento dello strumento per gli aspiranti docenti.

Il presidente Massimo Mazzini soddisfatto dell’esito afferma: "È una bella opportunità che riguarda nuove prospettive occupazionali – afferma Mazzini – e ricade direttamente sull’economia del territorio. Siena Jazz riafferma un ruolo da protagonista, che il ministero riconosce e incoraggia già da molti anni". Una nuova importante opportunità per l’istituzione e tutto il territorio: "L’autorizzazione del ministero – prosegue Mazzini – offre nuove prospettive, che permetteranno di ampliare gli orizzonti didattici di Siena Jazz già a partire dal prossimo mese, con questo importante esito che condurrà all’apertura di nuove attività didattiche finalizzate alla formazione di docenti, facendo giungere a Siena musicisti pronti ad acquisire nuove competenze per l’insegnamento".

Questo permetterà di rinforzare il contributo di Siena Jazz alla promozione della musica jazz a livello nazionale, confermando la capacità dell’Accademia senese di porsi quale portavoce privilegiato nell’insegnamento d’eccellenza a livello nazionale, fucina di talenti e polo attrattivo di nuove risorse per il nostro territorio. Siena Jazz ha ottenuto l’accreditamento di ben otto corsi: canto, percussioni, tromba, chitarra, trombone, sassofono, clarinetto e pianoforte.

Durante i corsi saranno sviluppati percorsi didattici finalizzati ad accertare nei futuri docenti le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche proprie della professione, la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica.