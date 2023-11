"Siena intitoli uno spazio a Barni". Blitz del centrodestra contro il Pd

Dibattito acceso in Consiglio comunale sulla mozione di FdI, poi sottoscritta dal resto della maggioranza, per intitolare una via o una piazza della città a Mauro Barni, già rettore dell’Università degli studi, dell’Università per Stranieri e sindaco di Siena. A sollevare il botta & risposta con il centrosinistra, alla presenza della vedova di Barni, Mimma, accompagnata da Elisa Comporti, il riferimento nel testo al fatto che "né l’Università degli studi né quella per Stranieri hanno intitolato un’aula o una sala alla figura del loro accademico ed ex rettore". Ma ad accendere gli animi è stato l’attacco all’attuale rettore dell’Università per Stranieri, Tomaso Montanari, che "invece ha preferito intitolare l’aula magna alla scritrice inglese Virginia Woolf".

La capogruppo del Pd, Giulia Mazzarelli, ha presentato un emendamento per togliere la frase ’incriminata’: "I riferimenti all’Università degli studi e a quella per Stranieri sono superflui – ha evidenziato –. Condanno l’utilizzo strumentale che FdI fa della figura di un grande senese solo per attaccare l’Università per Stranieri. Siete più interessati a distinguervi che a fare qualcosa per la città. Lo stesso Barni avrebbe giudicato questi attacchi inopportuni".

Ma la proposta di intitolare uno spazio alla figura dell’ex rettore ed ex sindaco, ha trovato terreno fertile anche in parte dell’opposizione. Gabriella Piccini, Pd ha ricordato come la sua vita pubblica si sia intrecciata con quella di Barni sia all’Università che in Consiglio comunale, Gianluca Marzucchi ha sottolineato la stessa proposta fatta in passato, mentre Marco Falorni, Udc ha attaccato: "Mauro non era una figura divisiva, al contrario di uno dei suoi successori". Fabio Pacciani ha rievocato aneddoti palieschi con Barni esempio di buon senso ed equilibrio. Invece Alessandro Masi, Pd, ha richiamato alla responsabilità: "Siamo qui per onorare la pietas di un grande senese, non ha senso la stigmatizzazione istituzionale". Categorico Enzo De Risi, FdI: "Rendiamo omaggio a un cittadino di Siena snobbato dalle istituzioni governate da non senesi. L’Università per Stranieri non si ricorda chi è suo ’padre’". Concorde il collega Pierluigi De Angelis: "Abbiamo raccolto l’appello lanciato da Pierpaolo Fiorenzani al Consiglio comunale. Qui si fa politica lealmente, con dei contenuti e una morale". E se Anna Ferretti (Progetto Siena) ha chiarito: "Voto a favore nonostante si sia voluta la polemica", Bernardo Maggiorelli, FdI ha festeggiato il successo politico: "Contento di aver trovato voti favorevoli anche nell’opposizione".