’Siena in fiore’, tripudio di colori e profumi. Seconda giornata della mostra mercato

È un appuntamento ormai consueto, quest’anno baciato dal bel tempo e da una temperatura molto più primaverile che autunnale. Ieri e oggi tantissime persone raggiungono viale Vittorio Veneto e il parco della Rimembranza dove, intorno alla fontana di San Prospero, si svolge la manifestazione ’Siena in Fiore’, ricca di colori e profumi. La mostra mostra mercato, organizzata dalla Società toscana di orticultura di Firenze e patrocinata dal Comune di Siena, dopo l’edizione primaverile proporrà fioriture e piante tipiche del periodo autunnale e non solo: espositori specializzati, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio.

Un’iniziativa che si svolge ormai da alcuni anni con due edizioni, una in primavera e l’altra in autunno e che continua a riscuotere successo fra cittadini e turisti, permettendo a vivaisti e attività artigianali del territorio di partecipare con la propria produzione florivivaistica. La mostra mercato è a ingresso gratuito e si tiene nell’arco di tutta la giornata, in orario 9-19.