Si apre il confronto interno nel Pd "Basta correnti che si danneggiano"

Lunedì l’assemblea del Pd prenderà atto delle dimissioni del segretario comunale Massimo Roncucci e stabilità il percorso da seguire per la gestione del partito. Sarà anche l’occasione per la prima analisi della sconfitta negli organismi interni, dopo quelle che stanno girando più o meno pubblicamente. Come la lettera aperta di due candidati della lista Pd, Federica Scaglioso e Giovambattista Zona nella quale, tra l’altro, si afferma: "Abbiamo bisogno di un partito non più legato a correnti e correntelle tese solo a danneggiarsi a vicenda. Vorremmo un Partito democratico che parta dalla gente, dalla comunità, che non guidi solo dall’alto un popolo pronto ad ubbidire. Anche perché questo popolo da tempo non esiste più". Viene poi chiesta maggiore attività ai Circoli e al partito.

"Il momento per lavorare è adesso – si legge ancora nella lettera aperta – e ognuno di noi può fare la sua parte. Non solo accettando comunicazioni dall’alto, ma impegnandosi attivamente per costruire il futuro che non inizia tra cinque anni come a volta accade in politica".

Tra i commenti, quello di Anna Ferretti, candidata sindaca sconfitta che siederà nei banchi dell’opposizione. "Sono con voi, anche da non iscritta".