Siena, 17 giugno 2020 - E' cominciata nella notte ed è andata avanti per ore l'operazione internazionale Speed Team, guidata dai carabinieri di Siena insieme alla polizia bulgara. I militari italiani e i poliziotti balcanici hanno eseguito nei due Paesi nove mandati di arresto europei; in tutto sedici indagati complessivi per associazione per delinquere, furti e ricettazioni.

E' stato così smantellato un gruppo criminale costituito da malviventi bulgari che faceva razzie nei capannoni industriali nel Centro e nel Nord Italia e sulla costa adriatica. Una serie di furti ricostruita con lavoro certosino dai carabinieri senesi, che hanno appurato come la banda criminale portasse interi tir di refurtiva in Bulgaria, dove i materiali, spesso ad alto valore tecnologico, venivano poi ricettati.

L’indagine, iniziata circa un anno fa, è stata coordinata dalla Procura Siena e la collaborazione con la magistratura e la polizia bulgara si è realizzata attraverso il canale Eurojust, l’organismo di coordinamento fra le magistrature europee, con sede all’Aja.

Nel corso della mattinata verranno diffusi maggiori dettagli durane una conferenza stampa.