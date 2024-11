Servizi di accoglienza, il nuovo polo: "Emergenza abitativa e disabilità"

Diventerà realtà a Poggibonsi un progetto di forte impatto sociale per il nostro territorio: la realizzazione in via Aldo Moro di una cittadella dei servizi destinata all’accoglienza e all’accompagnamento di disabili e alle famiglie in emergenza abitativa. Si tratta di un intervento di particolare rilevanza anche dal punto di vista finanziario, visto che l’opera in questione costerà 6 milioni di euro. Un ’tesoretto’ messo a disposizione dal Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale. Ad annunciare la notizia è stata la sindaca Susanna Cenni intervenendo ieri a Firenze alla 21° edizione di Urbanpromo, evento che ha visto Poggibonsi grande protagonista e dedicato quest’anno ai ‘Progetti per il Paese’ "Una bella occasione, di cui ringrazio gli organizzatori, per condividere la nostra strategia territoriale, avviata nel mandato precedente e frutto di una visione innovativa anche sui temi dell’abitare – ha detto Cenni – In particolare con l’intervento che riguarda via Aldo Moro e che prevede la realizzazione di un polo di servizi di accoglienza ed accompagnamento per le persone disabili di diverse età e di appartamenti da destinare ai nuclei familiari in emergenza abitativa, genitori divorziati, madri single, giovani coppie. Nuove forme di housing sociale per raccogliere nuove necessità emergenti". E ancora: "Stiamo completando le procedure per affidare la progettazione- ha aggiunto Cenni- E’ un percorso che procede e con cui intendiamo raccogliere esigenze emerse su tutto il territorio valdelsano in termini di servizi innovativi per sostenere e sviluppare l’autonomia delle persone. Il tema dell’abitare è centrale e va affrontato con una visione a 360° che prevede anche l’introduzione anche di nuovi modelli abitativi in modo da diversificare le risposte che un territorio riesce a mettere in campo. Una necessità – ha concluso la sindaca- che trova una risposta importante con la realizzazione del social housing a cui dovremo accompagnare altre valutazioni e altri interventi".

La cittadella dei servizi è uno dei progetti, forse il più importante, di ABCura, un pacchetto di interventi pubblici che ha ottenuto 10 milioni di euro di finanziamenti: 8 stanziati dal Fesr e 2 dal Comune di Poggibonsi. Pacchetto di cui fanno il completamento dell’Archeodromo e lo sviluppo di percorsi di collegamento della Fortezza medicea verso la città e verso la Fonte delle Fate, di cui è previsto il restauro, l’ efficientamento energetico della scuola Vittorio Veneto, la riqualificazione di viale Garibaldi.