Serena danza negli Usa. Da Colle a New York

Serena Avitabile, giovane promessa della danza, ha recentemente conquistato un traguardo straordinario che segna una nuova e brillante tappa nel suo percorso artistico. Allieva della scuola di danza colligiana Dance Group 2000, Avitabile ha superato con successo l’audizione della prestigiosa Fini Dance di New York, una delle accademie più rinomate a livello internazionale. Un risultato che non solo valorizza il talento della giovane danzatrice, ma apre le porte della grande metropoli americana, offrendo nuove opportunità di crescita e perfezionamento. Questo importante riconoscimento arriva dopo anni di duro lavoro e dedizione. La Fini Dance, conosciuta per la sua selettività e per l’elevato livello delle sue formazioni. La giovane allieva, che ha iniziato a muovere i primi passi nella Dance Group 2000, potrà ora avvicinarsi al cuore pulsante della danza mondiale, per studiare con alcuni dei migliori maestri e artisti del settore. Un risultato che, oltre a premiare la sua determinazione, rappresenta anche un grande successo per l’insegnante Nadia Lazzi. Grazie alla sua esperienza, passione e dedizione, la Dance Group 2000 ha raggiunto un livello internazionale, formando talenti che si distinguono nel panorama della danza. Il lavoro di Nadia Lazzi, che da anni guida i suoi allievi con un percorso mirato e attento, è stato fondamentale. La collaborazione con la Fini Dance di New York proseguirà, infatti, a luglio un suo maestro sarà ospite a Colle della Dance Group 2000 durante il Summer Dance Camp, per insegnare a tutti gli allievi del campus. Serena Avitabile, pronta a volare oltreoceano, è ora un esempio di come la passione e l’impegno possano trasformare i sogni in realtà, aprendo nuovi orizzonti per il futuro.

Lodovico Andreucci