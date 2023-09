Selva, una cena formato famiglia: "Smonteremo subito l’allestimento"

di Laura Valdesi

SIENA

"Sarà una cena della vittoria per certi versi intima, fra selvaioli, anche se saremo mille a tavola! Con tantissima voglia di divertirsi", spiega il vicario generale Giacomo Brogi. Una cena dunque ’formato famiglia’, a cui sono stati invitati come sempre i fantini che hanno portato il Cencio in Vallepiatta. E che vedrà la gioia del popolo della Selva proiettata nei due maxi schermo che verranno montati ai lati di Piazza San Giovanni. E’ qui che ieri ha trascorso l’intera giornata Brogi con i tecnici per l’impianto audio e luci. "Oggi non ci sarà alcuna attività da parte nostra relativamente all’allestimento. Abbiamo deciso, anche per rispetto alle attività che sono rifiorite nella piazza, di sistemare tavoli e Concone sabato per creare minore disagio possibile, seppure con grande sforzo da parte della Contrada. Di più. E’ stato anche concordato, terminata la cena della vittoria intorno alle 1, di uscire nuovamente con il Drappellone di Roberto Di Jullo, l’artista sarà naturalmente nostro ospite. Il motivo? Liberare – spiega il vicario generale – durante la notte la piazza, smontando tutto in modo da andare incontro alle esigenze dei commercianti che in questi giorni sono venuti incontro alle nostre esigenze, dimostrando grande disponibilità".

L’unico accesso sarà da via dei Pellegrini, s’inizierà a prendere posto alle 19,30 perché un’ora dopo dovrebbe entrare la dirigenza, dando il via alla cena, ai filmati, alle emozioni. Saranno tante per Tittia, capitano e priore che si sistemeranno nel tavolo più in alto di tutti sul sagrato, sotto cui ci saranno vicari, mangini, presidente di Società, rettore del collegio dei maggiorenti e del Magistrato, i priori delle alleate. Ad accendere e condurre la serata saranno Filippo Orsini e la new entry Matilde Corbini che aveva presentato la cena della prova generale.