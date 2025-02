Scoppia lite in centro. Accoltella coetanea

Ha accoltellato una coetanea durante una lite in pieno centro, a Poggibonsi, scoppiata tra due 16enni di origine magrebina per motivi ancora da chiarire. La ragazzina ferita, fortunatamente, non è grave. E’ stata trasportata al Pronto soccorso di Campostaggia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La giovanissima accoltellatrice, stando a una prima ricostruzione, sarebbe riuscita a scappare.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in pieno centro e tutto nel giro di qualche minuto. Tra le due minorenni, a un certo punto, c’è stato qualcosa da ridire. Dalla parole si è presto passati ai fatti e una delle due ha colpito l’altra al polpaccio con un coltello, per poi darsi alla fuga a piedi. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, vedendo la 16enne sanguinante per strada. Poco dopo sono arrivati il 118, l’ambulanza India della Misericordia di Colle, la Misericordia di Poggibonsi e una pattuglia del commissariato di Poggibonsi, che sta indagando sull’episodio.

Episodio che presenta ancora molti lati oscuri, a partire dalle cause che hanno portato alla lite poi degenerata nell’accoltellamento. Qualche ora prima, sempre in una via del centro, era scoppiata una rissa tra due gruppetti di ragazzi di origine straniera. All’arrivo della polizia, dei carabinieri e della municipale i contendenti, una decina in tutto, si erano dati alla fuga a piedi, facendo perdere le loro tracce. Al momento non sembra che possa esserci un collegamento tra la rissa e la lite tra le due minorenni sfociata nell’accoltellamento. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare completa luce sui due episodi.

Marco Brogi