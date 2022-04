Scoperti micro cellulari a Ranza

Un carcere di alta sicurezza un ‘pentolone’ sempre in ebollizione senza la sua naturale e tranquilla pace quello di Ranza alle porte di San Gimignano. Dall’uovo di Pasqua 2022 da Ranza sono uscite fuori più sorprese. Prima l’indagine della magistratura sul colloquio telefonico non autorizzato di un ispettore della penitenziaria che ha ‘pedinato’ il direttore con i carcerati e la notizia ha fatto subito il giro delle televisioni e sulle pagine del nostro giornale. Poi l’altra sorpresa che fa onore alla Polizia Penitenziaria nonostante la carenza di personale, come ricorda preoccupato nella nota il sindaco Osapp, la scoperta di due super micro cellulari usciti fuori da dentro il barattolo di passata al pomodoro e in altri barattoli ben nascosti ad un detenuto di alta sicurezza e venuti alla luce dalla scrupolosa e attenta vigilanza degli agenti della penitenziaria.

Infine la pandemia che, finalmente, sta allentando la morsa virale Covid sceso della metà dei colpiti (circa 65) fra agenti e detenuti. Meno male. Sospiro di sollievo. Tornando un passo indietro per questa e non nuova scoperta di nuovi super cellulari, già beccati mesi addietro, dicono ancora nella nota l’Osapp, "i nostri colleghi si sono insospettiti di questo strano barattolo dove in mezzo alla passata di pomodoro fatta in casa, su misura, era nascosto un palloncino rosso e aperto dentro era nascosto un micro cellulare che per premere i tasti occorre lo stuzzicadenti. E non è finita qui in mezzo ad altri alimenti è venuto fuori un secondo microtelefono e 5 microsim. Pronti per essere accesi per gli auguri di Pasqua in famiglia e molto, molto altro ancora.

Romano Francardelli