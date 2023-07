Scintille Chiocciola-Tartuca Nervi tesi e impennate Il sindaco convoca i capitani

Scaramuccia al canape ieri mattina tra i fantini di Chiocciola e Tartuca, con tanto di ripetute impennate da parte di Una per tutti, montata da Grandine che indossa il giubbetto di Castelvecchio. Scintille nella parte bassa del canape dove quest’ultimo è sceso (era al quinto posto, Scompiglio al primo) che hanno strappato ripetute esclamazioni ai contradaioli in Piazza e sui palchi, in primis per le impennate. Alla fine Scompiglio ha fatto capire, senza troppi complimenti e in maniera muscolare, al fantino della rivale di non essere intenzionato ad accettare pressioni ed eventuali danneggiamenti al canape. Che si farà insomma rispettare. Grandine non ha battuto ciglio, mentre la cavalla continuava appunto ad impennarsi. Un ’balletto’ e momenti di agitazione all’interno dei canapi che, terminata la seconda prova vinta da Ares su Reo Confesso per l’Istrice, si sono riflessi sugli umori dei popoli con momenti di agitazione in Piazza e sul palco dei capitani la palese rabbia del dirigente della Chiocciola Alessandro Maggi.

Il cavallo della Giraffa Abbasantesa è stato fatto sfilare subito, c’era anche il capitano Guido Guiggiani, la Tartuca è rimasta in palco. I deputati della Festa erano sul posto e hanno verificato l’evolversi della situazione. Prendendo atto che alla fine entrambi i popoli sono rientrati nel rione regolarmente. Non è successo nulla. "E’ il sale del Palio", il commento di contradaioli di altre Consorelle che hanno atteso che sfilasse la Giraffa, quindi la Chiocciola e dietro questa la Contrada dell’Istrice, prima di lasciare la Piazza. "Bisogna stare attenti però ai cavalli", facevano eco altri ancora.

Il sindaco Nicoletta Fabio, come avvenuto sempre in passato, ha deciso di convocare in Comune, nella tarda mattinata, i capitani e i priori di Chiocciola e Tartuca. Una riunione per chiarire cosa era successo qualche ora prima ma, soprattutto, per trovare punti di dialogo ricomponendo la delicata situazione in vista del Palio. Bocche cucite al riguardo da parte dei dirigenti.

La.Valde.