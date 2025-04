Sarteano, completati i lavori di rigenerazione del Teatro Comunale

Sarteano (Siena), 29 aprile 2025 - Il Teatro degli Arrischianti, simbolo della vita culturale e sociale di Sarteano, può vantare adesso una nuova vita grazie a un importante intervento di rigenerazione promosso e sostenuto dall’amministrazione del Comune di Sarteano. Dopo la sostituzione della caldaia del teatro, per un investimento complessivo di 50.000 euro, ulteriori 30.000 euro di spese hanno permesso di restituire piena funzionalità e sicurezza al teatro, attraverso opere di ammodernamento degli impianti elettrici, innovazione tecnologica nella gestione luci e suono, e interventi mirati alla sicurezza scenica e al comfort degli ambienti. In particolare gli investimenti e interventi hanno previsto: la sostituzione dei vecchi tiri luci con tiri all’inglese, il rinnovamento completo dei cavi e prese di alimentazione, con un sistema moderno e versatile adatto anche all’utilizzo di proiettori a LED, la realizzazione sottotraccia dei cablaggi audio, video e luci, così da garantire una maggiore efficienza, la revisione e ristrutturazione della graticcia, la sistemazione delle quinte di palcoscenico, sull’installazione di nuovi proiettori LED con accessori e consolle luci, in sostituzione del vecchio parco luci alogeno e la sostituzione della vecchia caldaia con una pompa di calore moderna ed efficiente.“Questi lavori - commenta il sindaco Francesco Landi - non sono solo un adeguamento tecnico, ma rappresentano un investimento sulla cultura, sulla socialità e sull’identità collettiva di Sarteano. Il Teatro è infatti molto più di uno spazio scenico o di una semplice struttura: è la casa della compagnia teatrale Arrischianti, laboratorio di creatività, luogo di incontro, emozione e formazione per la comunità oltre che per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscere i suoi membri”. Investendo nell’opera di rigenerazione del Teatro degli Arrischianti, come di altri simboli culturali e storici del comune, l’amministrazione ha scelto di credere con forza nel valore della cultura e dell’arte, permettendo a coloro che vivono il Teatro di frequentare e avere accesso a un ambiente più sicuro e più pronto ad accogliere nuove sfide artistiche.