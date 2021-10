Siena, 9 ottobre 2021 - Riunione del Comitato operativo per la viabilità provinciale ieri mattina in Prefettura. Sul tavolo, un esame congiunto delle misure da intraprendere in occasione dei lavori di demolizione dell’impalcato a ponte situato nell’Area di Servizio di Montepulciano nel tratto Valdichiana – Chiusi dell’autostrada A1 Milano – Napoli, previsti dalle 21 del 15 ottobre fino alle 6 di lunedì 18 ottobre. Il prefetto di Siena, Maria Forte, ha presieduto l’incontro al quale hanno preso...

Siena, 9 ottobre 2021 - Riunione del Comitato operativo per la viabilità provinciale ieri mattina in Prefettura. Sul tavolo, un esame congiunto delle misure da intraprendere in occasione dei lavori di demolizione dell’impalcato a ponte situato nell’Area di Servizio di Montepulciano nel tratto Valdichiana – Chiusi dell’autostrada A1 Milano – Napoli, previsti dalle 21 del 15 ottobre fino alle 6 di lunedì 18 ottobre.

Il prefetto di Siena, Maria Forte, ha presieduto l’incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti della Prefettura di Arezzo, della Questura di Siena, del Comando provinciale dei Carabinieri di Siena, del Compartimento Polizia Stradale della Regione Toscana, del Centro Operativo Polizia Stradale di Firenze, della Sezione Polizia Stradale di Siena e di Arezzo, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, della Provincia di Siena, del Corpo di Polizia provinciale di Siena. Presenti anche Anas Spa di Firenze, Società Autostrade per l’Italia, Tiemme Spa, nonché i Comuni di Montepulciano, di Chiusi, dell’Unione Comuni Valdichiana Senese e la Centrale Operativa 118. Durante la riunione si è stabilito il piano di interventi: i lavori prevedono la deviazione del traffico autostradale di entrambi i sensi di marcia all’interno del piazzale dell’Area di Servizio Autostrade. Le autorità preposte seguiranno attentamente l’intervento in tutti i passaggi, monitorando in modo costante i flussi di traffico – che non subirà interruzioni ma nella zona interessata sarà convogliato in un’unica corsia – ed elaboreranno un accurato piano di viabilità alternativa da utilizzarsi in caso di criticità.

Il prefetto di Siena ha richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire la massima sicurezza degli operatori sul campo e i minori disagi possibili agli utenti nel tratto autostradale interessato e nei percorsi alternativi stabiliti, a cui sarà data a breve massima diffusione attraverso i servizi di informazione e i canali radio e televisivi. Al posto dell’Autogrill nasceranno due edifici in cui poter mangiare e prendere un caffè a tutte le ore nelle aree laterali (Est ed Ovest). Attualmente ci sono due container dove poter sostare e rifocillarsi, una situazione provvisoria ma che ormai dura da anni. Lo storico ponte, pregevole da un punto di vista architettonico (Montepulciano rientra tra i pochi ristori a ponte in Italia) progettato da Angelo Bianchetti e realizzato negli anni ‘60 presto sarà soltanto un ricordo. Dai nuovi locali trarranno giovamento i 40 dipendenti dell’Autogrill.