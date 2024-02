Santa Maria della Scala. Ingresso di coppia e orario prolungato

Il 14 febbraio il Santa Maria della Scala riserva una promozione per chiunque si presenti in coppia: due biglietti al prezzo di uno, per immergersi nell’arte e nella cultura. Il 14 febbraio, chiunque si presenti al Museo in coppia avrà la possibilità di visitare le mostre in corso e il percorso museale pagando un solo ingresso. Per rendere l’esperienza ancora più speciale, anche la Caffetteria del museo offrirà un romantico aperitivo per due al prezzo di uno, dietro presentazione del biglietto d’ingresso. Inoltre il complesso museale estenderà i suoi orari di apertura fino alle 20.