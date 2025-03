Sanità, plauso agli operatori: "Amiata, garantiti standard di assistenza molto elevati"

di Massimo CherubiniUn giorno in Amiata per conoscere gli operatori sanitari ospedalieri e del territorio. Una visita, primi confronti, definiti importanti dal direttore generale della Asl. Con lui l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini profondo conoscitore delle tematiche dei servizi sanitari nei paesi della montagna. A fare gli onori di casa il sindaco di Abbadia San Salvatore che ha accompagnato i due durante l’attenta visita alle al presidio ospedaliero e alla Casa di Comunità che inizia a muovere i suoi primi passi sul fronte dei servizi.

"Una mattina utile per confrontarsi e raccogliere nuovi spunti - ha detto l’assessore Bezzini - nonostante le difficoltà che il sistema sanitario sta attraversando. Ad Abbadia i professionisti lavorano con un forte livello di integrazione riuscendo a garantire elevati standard di assistenza e un’adeguata presa in carico dei pazienti direttamente sul territorio. Giornate come queste permettono di misurare nella realtà l’avanzamento delle misure che abbiamo messo in campo, partendo dall’esperienza dei professionisti, i veri attori protagonisti del sistema sanitario, che voglio ringraziare – ha concluso Bezzini - per il lavoro che svolgono ogni giorno a favore della collettività".

Se, come detto, l’assessore conosce bene l’Amiata e le problematiche sanitarie, il neo direttore generale ne ha preso conoscenza. "Questa fase di ascolto serve a capire i bisogni degli operatori e dei cittadini ed è utile per intraprendere - ha detto il direttore generale- un percorso di rinnovamento. Deve essere cambiata la narrazione delle difficoltà perché, come dimostra questo territorio, il bisogno crea la necessità del cambiamento dei modelli. Qui, grazie alla forza anche creativa del personale, su tanti aspetti - ha concluso – siamo all’avanguardia".

Da parte sua il sindaco Volpini ha sicuramente rinnovato all’assessore Bezzini e rappresentato al direttore generale l’obiettivo del territorio di ottenere una autonomia funzionale da Nottola. "Ringrazio l’assessore Bezzini e il direttore generale Torre per la visita, - ha detto il sindaco – della visita nel corso della quale hanno incontrato tanti operatori sanitari ospedalieri e territoriali con i quali c’è un confronto continuo. Se i servizi qui funzionano bene è grazie alle persone che ci lavorano. Il compito di noi amministratori è quello di mettere un po’ di ’olio’ negli ingranaggi per aiutarli".