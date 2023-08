San Miniato (SIENA): asfaltato nuovo tratto di strada

Inizia a prendere forma il nuovo tracciato di via Berlinguer, a San Miniato, nel tratto che aggirerà l’emiciclo, consentendo poi di avviare il ripristino integrale di piazza della Costituzione, ora tagliata in due dalla strada di accesso al quartiere. È stata completata negli ultimi giorni l’asfaltatura del primo tratto, quello che immette agli impianti sportivi, poi l’intervento riguarderà la parte dell’attuale parcheggio per ricongiungersi al tracciato attuale.

La ’chicane’ tra emiciclo e campi sportivi avrà anche un altro effetto, rallentare cioè l’andatura delle auto che provengono dalla zona Scotte, che talvolta arrivano a velocità elevata in una zona dove sono presenti fermate dell’autobus, attraversamenti pedonali e ormai quasi sempre anche aule scolastiche.