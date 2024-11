San Giorgio si fa sentire: "Serve più attenzione per i problemi del borgo"

"Chiediamo attenzione per i problemi del nostro borgo". Sono gli abitanti di San Giorgio a rivolgersi all’amministrazione poggibonsese per sollecitare alcuni degli interventi che non perdono di atttualità agli occhi delle oltre cinquanta famiglie del luogo, comprendendo anche le aree limitrofe. Domani sarà chiusa la strada comunale di San Giorgio all’altezza di Ellerone per consentire il ripristino del muro, privato, che era crollato in seguito agli eventi atmosferici del 17 ottobre: proprio a San Giorgio, per quanto concerne il territorio poggibonsese, le conseguenze più gravi di quell’ondata. E adesso i residenti del circondario, in coincidenza del via al cantiere che resterà attivo in linea di massima per una decina di giorni, intendono ribadire l’importanza di certe operazioni che già in passato erano state da loro considerate come prioritarie in materia di vivibilità del borgo. Diversi i temi, ad ascoltare gli stessi abitanti, per i quali è fondamentale un approfondimento: "Intanto – sostengono – sono fin da ora immaginabili i disagi dovuti alla deviazione del traffico, pur limitata allo svolgimento dei lavori, verso la strada di San Giorgio Vecchio, dissestata e in alcuni punti poco praticabile. Senza contare in questo periodo il passaggio frequente di mezzi agricoli per la raccolta delle olive. Ma al di là di tale aspetto, che comunque dovrebbe interessare solo un determinato arco di tempo, ci sono le questioni che solleviamo ormai da anni e che rimangono in attesa di una soluzione. Riguardano per esempio le aree di scambio per il traffico tra Ellerone e la chiesa di San Giorgio, la possibilità di un allargamento della carreggiata, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale al bivio per Monsanto, la manutenzione delle strade bianche e un’adeguata illuminazione". Altre rilevazioni? "Serve a nostro parere individuare una posizione, meno pericolosa per la viabilità, ai cassonetti della raccolta dei rifiuti e da questo punto di vista chiediamo di confrontarci anche con Sei Toscana". Un elenco di temi che non si esaurisce qui, a detta della popolazione… "Necessaria la manutenzione ordinaria del cimitero, con regolare taglio dell’erba. E in più chiediamo anche una verifica dei contratti di vendita dei loculi acquistati, oltre al ripristino del portone della cappella. Infine teniamo presente la possibilità di un confronto con l’amministrazione comunale per l’urbanizzazione del borgo".

Paolo Bartalini