San Gimignano e lo sport. Investiti ben 450mila euro per il campo del Chellino

Il popolare campo amatoriale del ‘Chellino’ accanto allo stadio del Santa Lucia si riveste a nuovo con un investimento da 450 mila euro. Promessa mantenuta dal palazzo del governo delle torri. Campo sportivo da pionieri fra ragazzi di ieri, di oggi e di domani che ogni sabato pomeriggio si ritrovano al Chellino con maglie fatte in casa, per tirare due pedate al pallone per divertirsi fra "con noi o contro di noi" con poche regole ma passione e volontà. Così il calcio dei ragazzi delle torri e dintorni di ogni tempo da l’ex sindaco Marco Lisi o dal giovane priore dei frati agostiniani il peruviano padre Delfio, il bancario Mangani, l’albergatore Sanciolo e via scortendo. Dentro quel campo, di nome e di fatto ‘del Chellino’ fra terra e un ciuffo b’erba, ad un passo dal Santa Lucia, nome preso dalla famiglia contadina dei Chellini proprietari del pezzo di terra rimasto incolto. Dunque il nuovo Chellino. Dunque il nuovo campo sportivo "avrà il tappeto in sintetico con i più moderni standard e recupero delle acque piovane, nuova illuminazione a led, nuove panchine, nuove reti di recinzione e previste anche sedute e panchine per gli spettatori. Come detto un investimento di circa 450.000 euro con inizio lavori e conclusione entro l’anno 2025".

Tutto è pronto per iniziare i lavori. "Siamo molto contenti di onorare gli impegni che abbiamo preso con il mondo dello sport Sangimignanese" affermano soddisfatti sia il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore allo sport Niccolò Guicciardini. E ancora. "Sono interventi significativi sugli impianti sportivi che ridisegnano lo sport a San Gimignano, generando più efficienza e modernità. Dopo gli interventi sul campo di calcio a 5 di Ulignano e sul manto del Santa Lucia e sul campo coperto da tennis, tocca ora al campo del Chellino. Tra i passi successivi ci sarà l’ambizioso progetto di rendere l’attuale campo di Belvedere un luogo per l’avviamento all’atletica dedicato alla multi disciplinarietà, senza dimenticare la necessità di una ristrutturazione degli spogliatoi dei campi da tennis". Un grande passo in avanti. Per lo sport. Nonostante, purtroppo il nuovo ‘San Gimignano Fc’ di Prima categoria sta ancora lottando con le unghie per uscire dalla morsa dei play out. Questa è un’altra storia.

Romano Francardelli