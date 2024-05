San Gimignano alle urne. Un primo faccia a faccia tra Marrucci e Lavecchia

Primo faccia a faccia in sala di Cultura fra i due candidati a sindaco Antonio Lavecchia ‘centro destra unito’ (Lega, FdI e FI ) e Andrea Marrucci ‘centrosinistra civico’ ( Pd, Centro riformisti e laboratori di idee ).

Incontro promosso dalla Associazione culturale e di promozione sociale ‘Don Antenore Grassini’ con alla guida il presidente Gabriello Mancini che ha presentato l’incontro con il segretario Marco Antonelli dove è stato consegnato e firmato dai candidati il Decalogo dove si ritrovano i principi fondamentali politico-amministrativo a San Gimignano. Comincia cosi la sfida sui programmi elettorali per il bene comune della ‘nuova’ San Gimignano dalla economia, il lavoro, i giovani, le frazioni, turismo, la cultura ecc.

E’ stato insomma un confronto da avversari e non da nemici con argomenti che ogni candidato ha messo in evidenza sui programmi elettorali. ‘Cambiamento & innovazione’ per Antonio Lavecchia; "Ci sembrava un dovere e una opportunità ascoltare le istanze portate avanti dalla associazione don Grassini – ha detto fra l’altro –, per un futuro amministratore sia per tenere un filo diretto con il tessuto sociale della città. Indicazioni già inserite nel nostro programma; sui giovani e su altre indicazioni da valutare la fattibilità".

Andrea Marrucci ha sottolineato: "Ho illustrato il programma elettorale del centrosinistra civico, costruito con le forze politiche, le associazioni e i cittadini e spiegato il nostro progetto di comunità per San Gimignano". Punto. "Questi principi, si legge nel decalogo dell’associazione don Antenre Grassini attengono sia il piano dell’etica personale, sia il piano delle scelte per il bene comune e per la costruzione di un sistema di governance locale. Un nuovo modo di pensare la città, la cultura della convivenza, la politica come servizio, valorizzare il ruolo del consiglio comunale di rappresentare la città elaborando programmi e azioni nei confronti delle giovani generazioni".

Nella squadra di Antonio Lavecchia lanciata per la prima volta sui social, per ora, ci sono otto candidati a consiglieri; Brunello Bertelli, Myriam Marrucci, Emanuela Tinacci, Antonella Falorni, Claudio Benzo, Michelangelo Vettore, Daniele Albini e Fabio Strianese. Che fanno otto.

Romano Francardelli