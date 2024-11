San Casciano dei Bagni. Si inaugura l’opera “Femminando“

Domenica alle 11, al palazzo comunale di San Casciano dei Bagni, sarà inaugurata la scultura in bronzo “Femminando“, realizzata da Anna Izzo, pittrice e scultrice dal curriculum internazionale e che da anni vive a Torrita di Siena si è sempre dimostrata sensibile all’universo femminile. Saranno presenti la sindaca Agnese Carletti e la presidente del servizio associato pari opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Orietta Parretti. Come scrive nel testo di presentazione la curatrice, Roberta Melasecca, "le opere di Anna Izzo hanno una evidente responsabilità: illuminare lo sguardo, aprire gli occhi, mettere in discussione e in dubbio immagini, pensieri, concetti radicati nella cultura e nelle vicende umane". Carletti ha evidenziato che "purtroppo i numeri ci dicono che quello che tutti stiamo facendo molto, ma non è comunque abbastanza e queste giornate devono servire soprattutto a farci interrogare su cosa possiamo ancora fare". La scultura resterà visibile fino al 20 dicembre.