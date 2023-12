San Casciano Centro studi Cadmo. Tabolli lo presenta agli abitanti

La corsa per ‘la Capitale Italiana della Cultura 2026’ parte da San Casciano dei Bagni. Due giorni fa il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme ai dieci sindaci della Valdichiana senese arrivati in finale, si sono riuniti nel comune termale per visitare l’immobile che ospiterà il Museo e i suoi preziosi bronzi e per fare il punto sui prossimi sviluppi. La Valdichiana senese, arrivata nella short list, è l’unica realtà toscana. Per questo Giani ha promesso ai sindaci che, in caso di vittoria, oltre al milione di euro che verrà deliberato dal Ministero della Cultura, la Regione ne aggiungerà un altro per finanziare i progetti selezionati. Intanto oggi alle 18, presso la Casina delle Rose, l’Università per Stranieri presenta il Centro Studi Cadmo, centro di archeologia per le diversità e la mobilità preromane che sarà diretto da Jacopo Tabolli. Centro che nasce attorno al Bagno Grande.

F.D.