"Salviamo il mondo". I nomi dei premiati

Verso il gran finale la sesta edizione di ’Salviamo il mondo’, evento che coinvolge la Valdelsa. Sabato prossimo l’appuntamento che sancirà l’epilogo del cartellone. A Poggibonsi, allo stadio Stefano Lotti, in programma un torneo di calcio giovanile – parteciperanno Upp, Virtus Biancoazzurra, Poggibonsi Women e Staggia – che sarà preceduto alle 15 dalla consegna delle borse di studio per gli alunni degli Istituti comprensivi di Poggibonsi che hanno scritto temi dedicati ad aspetti della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo stavolta all’elemento acqua. Ecco i destinatari dei riconoscimenti. Comprensivo 1: Sofia Risaliti, Matteo Bocca Cruz, Amelia Galligani, Adele Giannini, Noemi Burgu, Delia Ceccherini, Maria Grazia Iula. Comprensivo 2: Lia Mazzini, Achille Vadi, Laura Scarselli, Elisa Cucini, Sitaiesh Rafiq, Ettore Corti, Linda Lotrecchiano. Domenica scorsa erano stati premiati gli alunni di Colle. Borse di studio ad Alice Loggini, Margherita Fanti, Alice Gobbini, Matilde Bocci, Alice Casprini, Pietro Forcillo, Francesca Coglitore, Madeleine Bassetto, Bianca Giovani, Carlotta Carpino, Mattia Decanio. Un concorso che ha coinvolto circa 200 ragazzi dei quattro Istituti comprensivi tra Poggibonsi e Colle. Circa 150 invece le persone che si sono cimentate nella passeggiata (nella foto) con partenze da Poggibonsi e da Colle e ritrovo alla Rocchetta per la messa a dimora di una pianta. Presenti il sindaco di Colle, Piero Pii, l’assessore allo sport di Poggibonsi, Filippo Giomini, e gli organizzatori: Massimo Rugi, ideatore di Salviamo il mondo, che ha anche aperto le porte della sua azienda di recupero materiali, Francesco Fiorenza e Stefano Bianchi, presidente del Panathlon club Alta Valdelsa.

Paolo Bartalini