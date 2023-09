Salvata dai pompieri a Pienza: scavalca il parapetto per prendere il cappello

Ha rischiato grosso per recuperare il cappello della madre, volato accidentalmente su uno sperone di roccia lungo la passeggiata che, guardando la Cattedrale, scende sulla destra verso la zona dei parcheggi. Per tirarla fuori dai guai sono dovuti arrivare i pompieri del distaccamento di Montepulciano con la scala, scrivendo il lieto fine ad un salvataggio che ha tenuto molti pientini e stranieri incollati con gli occhi su quell’affaccio. Protagonista dell’avventura una trentenne polacca che, appunto, ha scavalcato il parapetto per riprendere il cappello della madre. Solo che poi non sapeva più come risalire. Ed era impossibile scendere visto che c’è uno strapiombo di molti metri, cinque almeno. Così poco dopo le 12 è giunta la scala del distaccamento di Montepulciano che, posizionata nella parte sottostante il Duomo, ha consentito di raggiungere la turista. Accompagnata da un vigile del fuoco è scesa, lentamente, fino a terra. Ringraziando per l’intervento concluso intorno alle 13.

La.Valde.