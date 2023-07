"Salitredici" a Abbadia S.Salvatore: boom di presenze alla 40esima edizione da record

di Massimo Cherubini

Arriva la 40° edizione della "Salitredici". ad Abbadia San Salvatore. Quest’anno la festa è doppia. Infatti domani pomeriggio verrà consegnata al comune la "Bandiera Azzurra". Si tratta un ambito riconoscimento conferito dalla Fidal (la Federazione Italiana di Atletica) alla "Città della Corsa e del cammino". Ad Abbadia da alcuni anni arrivano atleti da ogni parte del mondo per sostenere la preparazione atletica. Un riconoscimento che premia l’intuizione del Comune che ha puntato molto sulla "Cittadella dello Sport". Nello scorso fine settimana sono stati gli arcieri a portare oltre mille persone, questo fine settimana potrebbe esserci il bis grazie alla storica "Salitredici", tredici chilometri, tutti in salita da Abbadia San Salvatore alla vetta dell’Amiata. Una corsa inserita nel calendario delle gare organizzate dall’Uisp grazie alla sezione di Abbadia presieduta da Paolo Mammolotti. C’è la gara agonistica (sono attesi oltre trecento atleti provenienti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero), c’è la camminata, e qui il numero dei partecipanti è sempre superiore, non agonistica e di un percorso più corto. Da questo pomeriggio – ore 17 – al via le iscrizioni, che possono esser fatte anche on-line della camminata non competitiva, Nordic Walking e Biciclette end-bike. Domani, dalle ore 17, sempre in viale Roma, iscrizioni e consegna pacchi gara, iniziativa "Oltre le Barriere" con associazioni Ruotabile, Polyanna, associazione non vedenti per la raccolta di un contributo per il superamento delle barriere architettoniche. Alle ore 18 cerimonia della consegna della Bandiera Azzurra. Gli onori di casa li farà il sindaco Fabrizio Tondi. Tante le autorità sportive presenti. Interverrà anche Maurizio Damilano già campione olimpico. A seguire camminata lungo il percorso "Bandiera Azzurra" con i bambini di UISP Abbadia San Salvatore e gruppo camminatori

Dopo domani alle 8,45 allo stadio comunale la cerimonia di inaugurazione percorso Bandiera Azzurra; alle ore 9 partenza -sempre dallo stadio- della camminata non competitiva, Nordic Walking e biciclette end-bike Alle 9.30 partenza della 40^ "Salitredici". Nel giorno della gara la provinciale che da Abbadia San Salvatore arriva alla vetta verrà chiusa al traffico fino all’arrivo dell’ultimo partecipante.