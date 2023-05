Sale la tensione Ma l’aria resta senza veleni

Pino Di Blasio

Chiunque vincerà tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti, sarà la prima sindaca di un capoluogo di provincia in Toscana, eletta direttamente dai cittadini. Ed è già un bel record regionale. Altro fattore da rimarcare, il duello in vista del ballottaggio privo di veleni e delle scorie tossiche che hanno ammorbato l’aria di tante elezioni passate. Infine l’aspetto più importante: per la prima volta dopo diversi anni, Siena avrà un sindaco ’per’ e non ’contro’. Le due donne candidate stanno cercando voti basandosi su programmi e confronti trasparenti con le altre liste, senza accordi sottobanco ma, almeno finora, alla luce del sole anche per i ’no’ agli apparentamenti. Sarà un bel voto.