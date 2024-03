Ruba nella casa dove fa i lavori domestici

Chi fa i lavori domestici

nelle case deve essere

persona affidabile.

Di assoluta fiducia.

Perché mette le mani ovunque,

per riordinare, anche nei luoghi più intimi come i cassetti. Diventando di fatto parte

della famiglia.

Così pensavano che fosse anche la signora che dava una mano a Poggibonsi con i lavori domestici. Ma qualcosa non andava. Sembravano mancare delle cose, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. Ed una telecamera interna all’abitazione aveva ripreso la donna mentre portava via due bottiglie

di acqua e anche una bibita. Piccole cose. Era il marzo 2022. Inutile sostenere che l’acqua serviva per mettere nel ferro da stiro. Era stata accusata di furto aggravato, affidandosi per la difesa all’avvocato Manfredi Biotti. La signora aveva restituito acqua e bibita alla famiglia, quando era emerso l’accaduto, unitamente a cento euro.

Quest’ultima non si era voluta neppure costituire parte civile, bastava che il procedimento andasse avanti in maniera che altri non venissero derubati.

L’8 aprile prossimo verrà definita la vicenda giudiziaria davanti al giudice Francesco Cerretelli. L’imputata non era ieri in aula.