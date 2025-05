Rosia è la scuola regina

di Laura Valdesi

SIENA

Un’esplosione di gioia. Quella degli studenti della scuola media di Rosia che sono stati incoronati vincitori dell’edizione 2025 di ’Cronisti in classe’, il progetto de La Nazione che ha coinvolto oltre 700 ragazzi della nostra provincia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale. C’erano quasi tutti ieri al PalaOrlandi per la cerimonia di premiazione dove alcune scuole, grazie alla sinergia con Autolinee Toscane e con la Provincia di Siena, sono arrivate con il servizio di bus navetta dalla stazione. A consegnare il premio di ’regina’ a Rosia sono stati il vice presidente di Banca Centro Toscana Umbria Florio Faccendi e il caporedattore province de La Nazione Alessandro Antico. A tessere il filo conduttore dell’evento è stata la responsabile de La Nazione di Siena Michela Berti.

Torniamo ai riconoscimenti. Medaglia d’argento di ’Cronisti in classe’ è stata la 2 D dell’Istituto comprensivo 2 ’Di Cambio’ di Colle Val d’Elsa mentre sul terzo gradino del podio è salita la scuola media di Castiglione d’Orcia. Al di là dei premi, comunque, la cosa più bella della cerimonia al PalaOrlandi è stato l’abbraccio ideale (e a volte non solo) fra istituzioni, compagni di viaggio e sponsor del progetto con il futuro della nostra provincia. Sì, con le giovani generazioni che si sono impegnate, hanno creduto nella sfida del confronto esprimendosi su temi di grande attualità. Il premio per la migliore immagine a corredo delle pagine è andato all’istituto ’Virgilio’ di Acquaviva di Montepulciano, la scuola più cliccata on line è risultata la 2A della ’Mattioli’ di Siena, mentre il Premio Green se l’è aggiudicato la media di Radicofani.

Poi una pioggia di medaglie, maxi-assegni per le classi, targhe, quaderni, pergamene da incorniciare, anche le bandiere della Regione Toscana che ha premiato tanti ragazzi. C’è chi ha offerto visite al museo, a laboratori universitari, alle sorgenti da cui ci approvvigioniamo di acqua, solo per fare un esempio. Premi sono stati consegnati dalla Fondazione Mps, dalla Regione Toscana, dalla Prefettura, dagli Uffici giudiziari di Siena, dal Comune di Siena, dall’Università di Siena, da Conad, dal Comune di Montepulciano, da Acquedotto del Fiora, da Estra, dall’Arcidiocesi di Siena-Colle-Montalcino, da Sei Toscana, da Sienambiente, da Inner Wheel, dal Gruppo Stampa autonomo di Siena, dal Consorzio di Bonifica, dal Soroptimist Siena e da Cispel. Oggi pubblichiamo solo una parte delle foto della cerimonia, domani tutte le altre.