Roncalli: emergenza parcheggi. I genitori ‘convocano’ il sindaco

Una temporanea area di sosta per i motorini all’interno della superficie scolastica del Roncalli a Poggibonsi. La proposta arriva da alcuni genitori di studenti dell’Istituto di istruzione superiore, che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare questo tipo di necessità in un periodo in cui sono tra l’altro in svolgimento i lavori nella vicina via del Ponte Nuovo. "L’intervento in corso in via del Ponte Nuovo è fondamentale, rilevante, atteso da tutta la comunità - affermano i genitori - e quindi da parte nostra nessun intento polemico in merito ai cantieri in atto. Allo stesso momento vorremmo chiedere comunque alla scuola: esiste la possibilità, per i ragazzi che si recano a lezione con i mezzi a due ruote, di contare su uno spazio in più per la sosta, come soluzione momentanea? Ipotizzando per esempio come area dedicata ai ciclomotori, la zona della palestra più datata, ovvero la struttura sul lato destro rispetto all’ingresso del Roncalli. Tanto più che adesso al di fuori della scuola, all’altezza di via Senese, si verificano anche episodi di sosta selvaggia e talvolta si notano vetture che arbitrariamente occupano spazi che sono invece riservati ai motorini". Sul tema abbiamo interpellato la dirigente scolastica del Roncalli, Monica Martinucci: "Il Roncalli è già di per sé interessato da importanti lavori - spiega la preside - dalla pista di atletica leggera all’adeguamento sismico e i posti auto interni si sono ridotti anche per il personale della scuola stessa. Abbiamo sistemato a tale proposito una barriera automatica all’ingresso. Riguardo alla questione sollevata, relativa ai posti per i motorini, posso dire di aver ricevuto dal sindaco David Bussagli delle rassicurazioni riguardo alla conclusione in tempi rapidi dei lavori in zona Ponte Nuovo. Tutti i parcheggi in via del Ponte Nuovo e dintorni saranno quindi ripristinati a breve". In pratica il tempo per la conclusione dei lavori di via del Ponte Nuovo, sarà inferiore rispetto al periodo necessario per attivare una nuova area di sosta provvisoria all’interno della superficie dell’Istituto di istruzione superiore. Il cantiere, avviato nei primi giorni di questo aprile, è adesso all’ultimo tratto di via del Ponte Nuovo, più o meno all’altezza del bar, mentre davanti all’ingresso del Roncalli, in via Senese, il quadro dal profilo della viabilità è rientrato nella norma.

Paolo Bartalini