Penny Market, oggi il taglio del nastro. Primo discount nella città murata

Un nuovo supermercato apre oggi in centro storico. Si tratta del Penny Market: è l’84° in Toscana e nasce all’interno della Galleria Metropolitan di piazza Matteotti con 560 mq di superficie di vendita. Si tratta dell’unica offerta alimentare discount all’interno della città, con prodotti tipici della regione.

Il nuovo Penny andrà ad offrire ai propri clienti un vasto assortimento, grazie alla presenza di un reparto macelleria, una gastronomia servita, un punto caldo e referenze territoriali di rinomati brand locali; inoltre saranno presenti bake off, pasticceria fresca, pesce fresco e vasca

regionale. I clienti che acquisteranno prodotti take-away o di gastronomia potranno consumarli all’interno di una terrazza adibita a punto ristoro con vista sul Duomo. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione alle produzioni locali. Infine, Penny rivolge grande attenzione alla sostenibilità con ’Viviamo sostenibile’, garantendo nei nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore. Penny prevede un organico di 14 collaboratori, di cui 7 persone di nuova assunzione.