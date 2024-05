Acampada al rettorato "Vogliamo un incontro"

L’acampada del Comitato Palestina Siena si sposta nel cuore dell’amministrazione universitaria, il rettorato. L’appuntamento è alle 15.30 al Polo Mattioli, dove l’occupazione va avanti da oltre una settimana; studenti e attivisti partiranno per una passeggiata rumorosa e sposteranno le tende al rettorato in Via banchi di sotto, nel tentativo di aumentare la pressione sul rettore. "Vogliamo un incontro pubblico con il rettore Di Pietra per parlare delle nostre richieste di mettere in discussione gli accordi con le istituzioni israeliane e con l’industria delle armi – ha spiegato Samuele Picchianti, presidente del consiglio studentesco dell’Università e attivista del Comitato -. Per ben due volte abbiamo portato avanti le nostre richieste all’interno del Senato Accademico, senza risposta".

Se gli studenti non otterranno un colloquio porteranno avanti la protesta. "Se non riceveremo risposte concrete dormiremo in tenda all’interno del rettorato e proseguiremo la nostra acampada anche il giorno successivo, in concomitanza con il Senato – ha detto Picchianti -. Durante la seduta presenteremo una mozione per l’istituzione di un Osservatorio sulla cooperazione dell’Università con enti e aziende, pubbliche e private, coinvolte nella produzione di armi e tecnologie militari. È fondamentale conoscere i termini degli accordi con enti di ricerca, università, società e aziende di Stati che rischiano di violare la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio". La protesta si concentra più sull’Università degli studi che sulla Stranieri: "L’Università di Siena è molto più coinvolta nei contesti e nella filiera bellica – ha detto Picchianti -, inoltre molti docenti hanno espresso il loro sostegno alle nostre richieste".

Eleonora Rosi