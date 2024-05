Giovani depressi o appassionati. Le terapie giuste

Da una parte centinaia di adolescenti e giovani che riempiono un palasport per un derby di basket. Dall’altra 352 studenti universitari che, negli ultimi mesi, hanno affrontato diversi colloqui con psicologi per combattere lo stress dello studio, l’eccesso di tempo passato sui libri, l’ansia da esame e il rischio di depressione. Il professor Fagiolini, direttore dell’Unità di Psicologia alle Scotte, registra un disagio crescente tra le giovani generazioni. Da qui la necessità di fornire sostegni. Eppure, se assisti a spettacoli come quelli di domenica, non puoi non gioire per l’entusiasmo dei giovani verso lo sport. E’ una passione la terapia migliore contro tutti i disagi. E una passione si vive, non si racconta.