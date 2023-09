Roncalli, altri due anni nel container. Gli studenti nelle aule provvisorie

Altri due anni di lezioni nei container per gli studenti del Roncalli di Poggibonsi. Tanto, infatti, dureranno i lavori per il consolidamento antisismico dell’edificio scolastico. Lavori particolarmente importanti per la sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti, ma che purtroppo per sette classi a rotazione dell’istituto superiore comportano un "prezzo" da pagare: fare lezione in strutture prefabbricate noleggiate dalla Provincia per una spesa di 169mila euro.

"Per poter permettere l’esecuzione del consistente intervento - spiega l’amministrazione provinciale - gli studenti dovranno essere spostati temporaneamente e a turno nelle aule provvisorie con il procedere dei lavori nei vari corpi di fabbrica dell’edificio". Come dire, insomma, che i lavori, a cura dell’amministrazione provinciale, andranno avanti per step e che gli spostamenti nei container e gli inevitabili disagi riguarderanno di volta in volta soltanto le classi interessate dal cantiere.

L’istituto tecnico superiore con il più alto numero di iscritti (oltre 1.100) della Valdelsa è oggetto di un intervento da 2 milioni e 700mila, euro (finanziato dal Pnrr) per la messa in sicurezza dell’edificio in caso di terremoto. Per consentire i lavori e non interrompere l’attività didattica, le lezioni si terranno nei container per tutta la durata dell’intervento. Tutto questo mentre sono in dirittura di arrivo, i lavori per la realizzazione della pista di atletica (a sei corsie, con tribuna e i vari requisiti per ottenere l’omologazione da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera), che troverà posto di fronte al polo scolastico.

Un impianto di grande qualità per gli studenti del Roncalli – Sarrocchi e che, calcolatrice alla mano, è costato un milione e mezzo di euro, ma che potrà essere utilizzato anche dalle numerose associazioni sportive del territorio. La realizzazione della pista di atletica è parte di un più ampio progetto, sempre della Provincia, che ha portato alla sistemazione della viabilità davanti alla scuola, alla creazione di un’area di sosta per gli autobus, a nuovi percorsi pedonali e carrabili all’interno della cittadella scolastica e alla sistemazione del parcheggio. Ma ora, come è logico che sia, tutta l’attenzione e tutte le energie sono concentrate sui lavori per la messa in sicurezza del Roncalli-Sarrocchi e la conseguente riorganizzazione dell’attività didattica in concomitanza con la durata dei lavori, che non si concluderanno prima di due anni.