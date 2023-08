Rompicollo, fantina della storia: a 89 anni a cavallo

Siena, 11 agosto 2023 – Sfoggia i suoi 89 anni, portati con eleganza e uno spirito da ragazzina, Rosanna Bonelli. L’unica fantina del Palio moderno a correre in Piazza, il 16 agosto 1957 nell’Aquila su Percina. Per tutti Rompicollo anche se il nome d’arte è Diavola, ieri Rosanna ha festeggiato il compleanno con i suoi cari al ristorante in Piazza del Campo.

Un rito perché vuole respirare l’atmosfera della Festa a cui è indissolubilmente legata, godersi i colori, gli odori del palcoscenico dove è stata protagonista. E che ancora le fa battere il cuore. Ma per lei c’era già stata un’altra sorpresa per questi splendidi 89 anni, un regalo anticipato di qualche giorno, il 6 agosto. Quando da un maneggio si è materializzato all’improvviso nella tenuta un cavallo sul quale l’eterna Rompicollo, come ama essere chiamata, non ha esitato a montare. Un desiderio che aveva da tempo. E siccome ama giocare, ha indossato un giubbetto e lo zucchino dei colori dell’Aquila, rivivendo simbolicamente il sogno divenuto realtà ormai 67 anni fa. Auguri anche da La Nazione, Rosanna.

