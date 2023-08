Rocca Salimbeni di Siena approva la semestrale: i conti positivi

È il giorno dei conti di Banca Monte dei Paschi, a pochi giorni dall’esito degli stress test giudicato "il migliore di sempre" da Rocca Salimbeni. Un segnale confortante che oggi dovrebbe essere bissato dai numeri positivi della semestrale che sarà approvata dal consiglio di amministrazione, illustrati domani mattina dall’ad Luigi Lovaglio in conference call. Un passaggio cruciale cui dovrebbero accompagnarsi anche alcune nomine, per i vertici di Magazzini generali fiduciari, Mps fiduciaria, Widiba.

Intanto Alessandro Melzi d’Eril, numero uno di Anima, ha sottolineato che l’accordo con Banca Mps "va molto bene, siamo positivi e molto contenti". Ha inoltre aggiunto: "Il nostro rapporto con Banca Mps durerà fino al 2030. È una partnership che nel contratto non prevede la clausola di change of control, ossia se dovessero cambiare gli assetti noi seguiremo banca". Tra l’altro Melzi ha detto ancora: "su Mps si parla sempre di tre possibili operazioni, ossia un’aggregazione con Bper, o con Banco Bpm o con Unicredit. Le vedo sempre come opportunità in tutti e tre i casi: Anima ha un valore addizionale e non sarò un problema nel caso in cui Mps affrontasse una fusione. Guardo in modo sereno".

Oggi intanto i numeri della semestrale varati dal consiglio di amministrazione di Rocca Salimbeni.