Rissa in pieno centro tra giovanissimi

Rissa tra giovanissimi in piazza Nagy, in pieno giorno, nel centro storico di Poggibonsi. Per futili motivi, due gruppetti dalle parole sono passati ai fatti. A dividerli sono stati alcuni commercianti. Sentendo delle grida nella piazza sono usciti e, seppure a fatica, sono riusciti a separare i contendenti. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di giovani magrebini. "Quei ragazzi si stavano picchiando, dalla finestra ho visto tutto- racconta un testimone- E come me hanno visto tante altre persone-. A un certo punto qualcuno ha chiamato la polizia, ma quando sono arrivati gli agenti quei ragazzi erano già scappati a piedi per le vie del centro. Purtroppo non è la prima volta che in piazza Nagy e nelle zone limitrofe accadono episodi del genere. Servono più controlli". Polizia e carabinieri negli scorsi mesi hanno arrestato e denunciato varie persone per la violenza in centro. Clamorosa l’operazione dei carabinieri che ha inferto un duro colpo al traffico di droga a Poggibonsi: cinque arresti, un ordine di custodia cautelare, 11 denunce, 70 grammi di sostanze stupefacenti recuperati , decine di giovani segnalati al prefetto di Siena in quanto consumatori di hashish o di coca. Erano magrebini, albanesi e italiani i maranza che per mesi hanno creato seri problemi nel centro storico di Poggibonsi, spacciando e abbondando in comportamenti violenti. I 17 maranza finiti nei guai con la giustizia erano maglie di una rete capillare che i militari della compagnia di Poggibonsi avevano smantellato con un blitz negli appartamenti dei pusher, che abitavano quasi tutti in centro. Ricostruita anche la mappa dello spaccio: la stessa piazza Nagy, vicolo Ciaspini, via Marmocchi, via Gallurì, via Dietro le Mura, via Pertini.

Marco Brogi