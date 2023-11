Rissa alla Lizza, un ferito. Giovane grave alle Scotte

Una lite improvvisa tra stranieri a colpi di bottiglie rotte, un pakistano 31enne trasportato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita al policlinico di Santa Maria alle Scotte. Il grave episodio è accaduto ieri sera all’ora dell’aperitivo, di fronte a un frequentato locale che da poco ha aperto i battenti in piazza Gramsci. A quanto racconta una testimone, che si trovava ai tavolini del locale, la lite sarebbe scaturita senza un motivo apparente quando tre giovani - tra i quali il pakistano poi rimasto ferito - si sono avvicinati a un altro straniero.

A un certo punto la situazione è degenerata in particolare tra due di queste persone, che hanno preso parte attiva allo scontro, facendo volare anche una sedia del locale. Uno dei due ha poi raccolto una bottiglia di vetro, l’ha rotta contro il muretto alla fermata del trasporto pubblico e infine ha colpito al collo il giovane pakistano, ferendolo in maniera seria e dandosi alla fuga.

Sul posto sono subito arrivati i mezzi del 118 - automedica e ambulanza della Misericordia - che hanno trasportato al pronto soccorso il ferito, e i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini e soprattutto le ricerche per individuare l’uomo che ha sferrato la bottigliata, raccogliendo in primo luogo le testimonianze che potevano aiutare a riconoscere il fuggitivo.

Appena tre giorni fa, un altro gravissimo episodio si era verificato di mattina al Centro accoglienza di San Girolamo, quando uno straniero aveva aggredito tre pakistani con un punteruolo, ferendoli e costringendoli a loro volta a ricorrere alle cure alle Scotte. Impossibile ovviamente, allo stato delle indagini, dire se esista un collegamento tra i due episodi.

Ma di certo quanto accaduto è preoccupante, anche perché la città fortunatamente non è abituata a questi episodi. In particolare quello di ieri pomeriggio si è svolto in una zona molto frequentata e in un’ora nella quale sono molte le persone e le famiglie che transitano da lì.

Nessun altro è stato coinvolto, per fortuna. E alla fine, a quanto si apprende, le conseguenze per il ferito sono state gravi ma non tali da porto in pericolo di vita. Per lui sono subito scattate le cure nel pronto soccorso del policlinico delle Scotte.

Orlando Pacchiani