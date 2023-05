Riqualificazione dell’ex scalo merci L’attesa è finita: lunedì si comincia

di Marco Brogi

Diventa finalmente realtà uno degli interventi più importanti realizzati a Poggibonsi negli ultimi anni: la riqualificazione dell’ex scalo merci ferroviario. L’intervento, roba da 770mila euro (fondi del Pnrr), partirà lunedì e porterà una serie di novità particolarmente rilevanti, tra cui la realizzazione del capolinea Bus Rapid Transit Poggibonsi Firenze, di un parcheggio attrezzato a servizio del centro e della bicistazione. "Prende il via questa operazione di recupero e sistemazione di un’area centrale – spiega il sindaco David Bussagli - Un’area che ha una naturale vocazione per la sosta e che diventerà parcheggio attrezzato a servizio del centro e della città, spazio di collegamento tra piazza stazione e area ex Sardelli, snodo centrale del sistema di mobilità cittadino". Il progetto in questione, oltre al capolinea dei bus elettrici per il capoluogo toscano (un’idea della Città Metroplitana di Firenze con due obiettivi: ridurre i tempi di percorrenza e l’inquinamento atmosferico.), prevede anche spazi per la ricarica di veicoli ‘green’, una pista ciclabile, un collegamento alternativo tra stazione e via Sardelli. I lavori sulla rampa di lancio comporteranno una piccola rivoluzione della viabilità: il divieto di transito e sosta in tutta l’area interessata dal cantiere. L’accesso ai parcheggi del parco ex Sardelli sarà garantito con senso unico alternato con unico ingressouscita su via Sardelli. "Nei mesi scorsi sono stati messi a disposizione quasi 100 posti auto a sosta libera al primo e secondo piano del centralissimo parcheggio multipiano della stazione- aggiunge Bussagli -Una disponibilità utile ancor più in questa fase di cantiere in cui verranno meno gli spazi per la sosta dell’ex scalo merci. Una fase temporanea che ci consentirà di restituire alla comunità un parcheggio attrezzato. Un intervento necessario e atteso su uno spazio che si trova al centro di un’area che negli ultimi dieci anni è stata profondamente rigenerata con la nuova piazza Mazzini, i giardini ex Sardelli, la nascita del parco urbano con i suoi oltre 150 posti auto, spazi verdi e percorsi di collegamento. Un percorso di riqualificazione che prosegue con questa ulteriore operazione di ricucitura urbana".

Lunedì si parte. Dalle parole si passa ai fatti.