Rimane in bilico con l’auto nel bosco: salvato

Brutta avventura per un la persona che è rimasta ieri in bilico con l’auto ed è stata salvata dai vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano. Sembra che dalle 11 del mattino l’uomo si trovasse bloccato dentro la vettura in una zona boschiva di Trequanda. A notarlo, prestandogli soccorsi, era stata una persona di passaggio che aveva chiamato poi il 118. I pompieri del distaccamento di Montepulciano hanno raggiunto la zona estraendo dalla vettura l’uomo, in condizione di sicurezza visto la particolare posizione dell’auto. Quindi, come mostra la foto a destra, è stato trasferito sull’elisoccorso e portato all’ospedale per gli accertamenti sanitari, dopo le prime dure degli operatori del 118.