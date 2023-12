Rileggere due secoli attraverso i personaggi

Rileggere due secoli cruciali per la Valdichiana Senese come il ‘500 e il ‘600 attraverso le vicende di personaggi che hanno contribuito a scrivere quelle pagine di storia e di cui oggi ci giunge spesso solo una pallida eco; offrire una chiave di lettura del patrimonio culturale dell’area, che, senza obbligare ad approfondimenti da addetti ai lavori, faccia riemergere i legami profondi e ricchi di significato tra il territorio e quei secoli fondamentali. Si può interpretare così il progetto multimediale "Reveles" (dal latino, scoprire) che si concretizza in una prima pubblicazione intitolata "Guerra, potere e bellezza nella Val di Chiana Senese (secoli XVI e XVII)", la cui presentazione è programmata per giovedì mattina alle 11 nel Palazzo Comunale di Montepulciano, presenti il Sindaco Michele Angiolini e Agnese Carletti, Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. La carrellata comprende personaggi che hanno assunto ruoli significativi o di primissimo piano, come il poliziano Marcello Cervini, eletto Papa nel 1555, con il nome di Marcello II, il cui pontificato durò appena 22 giorni. Di ciascuna figura hanno tracciato il profilo grandi firme accademiche come Alvar Gonzalez Palacios (per il Cardinale Ricci), Franco Motta (per San Roberto Bellarmino), Michela Catto (per Papa Marcello II) o Chiara Quaranta, per Roberto De Nobili. "L’impressione è che manchi un livello di comunicazione intermedio tra i social e la solita retorica vuota sulle ’perle del Rinascimento’ o i ’borghi medievali’ da una parte e i testi specialistici o i cataloghi delle mostre dall’altra", commenta Simone Marrucci, autore e curatore del progetto. "Con Reveles ci poniamo l’obiettivo di occupare questo spazio con testi e immagini rigorosamente scientifici ma alla portata di tutti".

Diego Mancuso