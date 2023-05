Rilascio tessere elettorali e documenti Aperture straordinarie degli Uffici

Domani e lunedì il ballottaggio elettorale: le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì. Saranno 43.365 gli aventi diritto al voto per l’elezione diretta del sindaco. Ma veniamo alle modalità di voto, che richiedono il possesso di un documento di identità, insieme alla tessera elettorale. In caso di esaurimento spazi all’interno della tessera elettorale l’Ufficio Demografico (via di Salicotto 6) e l’Ufficio Decentrato (via Bernardo Tolomei 7, Acquacalda) osserveranno apertura straordinaria e continuata al pubblico, oggi dalle 9 alle 18; domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori, in questi orari, potranno richiedere la propria tessera elettorale o il duplicato anche direttamente i seggi ubicati nella scuola elementare Pascoli, alla elementare Tozzi e presso il complesso auditorium in piazza della Costituzione. E’ possibile ricevere subito la tessera elettorale senza appuntamento, anche in caso di smarrimento, furto, deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o, come detto, esaurimento spazi. Solo nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune, verrà inviato a casa il tagliando da applicare sulla tessera con la nuova sezione elettorale.