Rilanciare l’Auditorium. Via ai lavori al Sonar

Svolta Sonar. A breve via ai lavori di ammodernamento. Un passo fondamentale del percorso di coprogettazione tra Associazione Mosaico Aps e Comune di Colle, nell’ottica di un completo rilancio. Tra poche settimane saranno passati due anni da quando l’Associazione Mosaico Aps, perseguendo la linea tracciata con il progetto Creative CollHub in coprogettazione con il Comune, ha dato il via a un percorso di riscoperta e rivitalizzazione dell’auditorium Sonar-Casa della Musica. "La riapertura del Sonar era un punto importante del nostro programma elettorale e già dalla fine del 2019 ci eravamo attivati per risolvere i problemi che avevano portato alla sua chiusura alcuni anni prima – afferma Cristiano Bianchi, assessore alla Cultura e al turismo –. Poco tempo dopo è arrivata la pandemia che, se da un lato ha rallentato l’iter, dall’altro ha dato alla comunità che ruota intorno al Sonar il tempo per riflettere su una prospettiva di più ampio respiro rispetto al passato". "I lavori – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stefano Nardi – sono necessari ai fini di un adeguamento degli spazi sotto una molteplicità di aspetti, da un abbattimento delle barriere architettoniche, al completo rifacimento delle dotazioni tecnico-impiantistiche". "Un investimento lungimirante – sottolinea il presidente di Mosaico Aps, Claudio Niccolini – alla cui conclusione il Sonar potrà offrire il 100% delle sue potenzialità di utilizzo. Il progetto Creative CollHub, che avevamo presentato al Comune tre anni fa – prosegue Niccolini – troverà così piena concretezza, consentendo alla città di avere nuovamente a disposizione uno spazio fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale della comunità".

Lodovico Andreucci