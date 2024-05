Riapre l’asilo ’Rodari’. I lavori saranno ultimati entro la fine dell’anno

All’inizio del nuovo anno a Poggibonsi riaprirà l’asilo nido Gianni Rodari, chiuso dallo scorso settembre per un doppio intervento assai importante: l’ampliamento della struttura e il suo adeguamento sismico per renderla più sicura in caso di terremoto. Lavori, complessivamente, da oltre un milione di euro.

"Un asilo più sicuro, grande, moderno. Procedono i lavori al nido d’infanzia comunale Rodari – spiega l’amministrazione comunale –. L’intervento di ampliamento è finanziato con 747mila euro di risorse intercettate sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e porterà a realizzare non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso alla scuola, nuovi spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura. L’intervento di adeguamento sismico dell’asilo nido è invece finanziato con 355mila euro di risorse della Regione su fondi statali".

I lavori procedono speditamente sia per quanto riguarda l’ampliamento che l’adeguamento. "Abbiamo messo a disposizione ulteriori risorse – afferma ancora il Comune – per consentire le sistemazioni accessorie (come i giardini e gli arredi ludici) per un restyling completo degli spazi, con l’obiettivo di completare tutti i lavori e restituire alla comunità, già a partire da gennaio, un asilo adeguato, sicuro, più moderno e capiente".

Intanto, sempre sul fronte dell’edilizia scolastica, sono finalmente terminati i lavori su un’ala delle scuole d’infanzia Picchio Verde e Arcobaleno, in Borgaccio, al centro di un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Lavori da oltre due milioni di euro in tutto. E’ stata sostituita completamente la struttura, che prima era in cemento armato e adesso è in legno, e sono stati rinnovati gli infissi e gli impianti.

Tutto pronto o quasi a questo punto per il ritorno di bambini e bambini nelle loro classi, dopo mesi e mesi di ospitalità nell’altra parte della scuola. Mancano sono alcune rifiniture nell’area esterna ma l’intervento è completato e procederà sulla terza e ultima ala della scuola.

Questo secondo lotto di lavori riguarda infatti i due blocchi di aule non interessati dal precedente intervento conclusosi nel 2018.