Riaperto al traffico il ponte della Ferrovia

È stato riaperto al traffico veicolare il Ponticino in via Marino Cappelli, noto anche come ponte della Ferrovia, a Montepulciano. Si sono recati sul posto per monitorare la ripresa della normale circolazione il Sindaco Michele Angiolini, il Vicesindaco con delega alla Viabilità, Luciano Garosi e il Comandante della Polizia Municipale. Il ponte è stato riaperto con limite di portata per i mezzi fino a 10 tonnellate. I lavori di consolidamento della struttura si sono conclusi nei tempi previsti, restituendo piena funzionalità a un collegamento strategico per la viabilità del capoluogo in tempo per il ponte di Pasqua. L’intervento ha riguardato il consolidamento della struttura, la sostituzione delle barriere stradali danneggiate, il rifacimento della pavimentazione. Le nuove barriere di protezione sono state installate anche nei tratti immediatamente esterni al ponte, nell’area del parcheggio adiacente, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza su tutta l’area limitrofa.

"La riapertura di questo collegamento – dichiara il Sindaco Angiolini – rappresenta una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dalla cittadinanza. Il Ponte di via Cappelli è un’arteria di primaria importanza per la mobilità del centro urbano, soprattutto negli orari di punta, e il suo pieno costituisce ripristino un passo avanti verso una viabilità più funzionale, sicura e sostenibile". Il progetto ha comportato un investimento complessivo di 187.000 euro, interamente finanziato dal bilancio comunale grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione.