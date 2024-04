"Rettore Di Pietra: specializzandi non manodopera a basso costo, ma parte integrante della formazione clinica"

"Gli specializzandi non sono manodopera a basso costo. L’esperienza clinica in ospedale fa parte del percorso di formazione", ha ricordato il rettore Roberto Di Pietra intervenendo al Focus AouSenese. Il rettore ha sottolineato l’importanza della ricerca e dei trial clinici connessi con l’attività ospedaliera e l’interazione fra professionisti universitari e ospedalieri. Hanno partecipato poi alla presentazione l’assessore regionale Simone Bezzini e quello comunale Giuseppe Giordano, insieme a Giuseppe Gugliotti, presidente Società della salute Senese e Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Sud Est, che ha illustrato un altro asset fondamentale di lavoro: la programmazione di area vasta che vede la condivisione di professionisti e ambulatori, con un percorso di presa in cura del paziente sul territorio che si completa in ospedale.