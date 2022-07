Responsabili piscine e addetti agli impianti Partono le iscrizioni ai corsi di formazione

Ci sono tante richieste e bisogni per rispondere agli obblighi previsti dalle normative in tema di gestione delle piscine. Così dal mese di ottobre S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, organizzerà una nuova edizione dei corsi dedicati alle piscine. Direttori, titolari e gestori delle strutture turistico-ricettive, infatti, devono adempiere all’obbligo e seguire i corsi che abilitano allo svolgimento del duplice ruolo di ‘Responsabile delle piscine’ e ‘Addetto agli impianti tecnologici’ frequentando il corso ad hoc. Il corso che si terrà a ottobre e si svolgerà su 38 ore, on-line in modalità formativa sincrona. La domanda deve essere effettuata entro il 26 agosto. Il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana ed assolve alle disposizioni regionali vigenti. Per informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in contatto con il Servizio Formazione di Saiter parlando con Nicoletta Milano, telefonando allo 0577248855 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]