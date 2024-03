Responsabile prevenzione di corruzione e trasparenza. Rinnovata la convenzione fra i Comuni di Siena e Asciano

Il Consiglio comunale ha approvato il rinnovo annuale della convenzione per l’esercizio in forma associata tra i Comuni di Siena e Asciano per il servizio di supporto per la gestione delle attività connesse ai compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. La delibera è stata presentata dal sindaco Nicoletta Fabio. L’atto ha ricevuto l’unanimità dell’aula, con trenta voti favorevoli su trenta presenti.

Fra i Comuni di Siena e di Asciano, fin dall’anno 2021, è stata stipulata una convenzione per la gestione associata di servizi per il “Supporto per la gestione delle attività connesse ai compiti di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”. Lo scorso 23 gennaio, l’amministrazione di Asciano ha richiesto il rinnovo della convenzione, e anche il Comune di Siena ha convenuto su questa opportunità.