Si parla di territorio, oggi pomeriggio, alla Biblioteca degli Intronati per il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze intitolato ‘Incontri in biblioteca’ e curato dal presidente dell’istituzione, Raffaele Ascheri. Oggi alle 17.30 sarà presentato il libro ‘La Francigena in Toscana e la terra di Siena’, a cura di Patrizia Turrini, che parteciperà all’incontro, e Renato Stopani.